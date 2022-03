Frankfurt/Main (ots) -Angesichts der bedrückenden Nachrichten vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der erschütternden Bilder von hunderttausenden Menschen auf der Flucht hat der Vorstand der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung heute beschlossen, eine Million Euro Soforthilfe für Hilfsmaßnahmen für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen.Förderung in mehreren SchrittenMit dem Geld sollen insbesondere Menschen unterstützt werden, die nach Deutschland kommen. In einem ersten Schritt erhält die "Alliance4Ukraine" - ein Bündnis, mit dem Hilfsangebote koordiniert und gefördert werden - 100.000 Euro. Da die Lage sich sehr dynamisch entwickelt, wird über weitere Förderungen in den kommenden Tagen und Wochen entschieden. Dazu stimmen sich Vorstand und Geschäftsführung auch mit der Hertie School, der START-Stiftung sowie Projektleiterinnen und Projektleitern laufend ab. Die Hertie-Stiftung verfolgt die Geschehnisse in der Ukraine mit besonderer Anteilnahme, da über das Programm "Jugend debattiert international" enge Beziehungen in das Land bestehen. An 26 Schulen wurde der Wettbewerb im Rahmen des Deutsch-Unterrichts durchgeführt, jedes Jahr nahmen vor der Pandemie rund 300 ukrainische Schülerinnen und Schüler teil. Die Schulen sind inzwischen alle geschlossen, etliche beschädigt, mindestens eine vollkommen zerstört.Darüber hinaus sehen Vorstand und Geschäftsführung die Stiftung auch durch ihr Leitthema "Demokratie stärken" in besonderer Verantwortung. "Wir erleben gerade, wie wenig selbstverständlich Demokratie und Freiheit sind", sagt der Vorstandsvorsitzende Frank-Jürgen Weise, "und wir bewundern den Mut, mit dem die Menschen in der Ukraine diese Werte verteidigen." Vor diesem Hintergrund und angesichts des Drucks, unter den die liberale Demokratie weltweit gerät, sei das Engagement der Hertie-Stiftung für die freiheitliche Grundlage unseres Zusammenlebens ein wichtiges Zeichen.Über die StiftungDie Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zwei Leitthemen: Gehirn erforschen und Demokratie stärken. Die Projekte der Stiftung setzen modellhafte Impulse innerhalb dieser Themen. Im Fokus stehen dabei immer der Mensch und die konkrete Verbesserung seiner Lebensbedingungen. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung wurde 1974 von den Erben des Kaufhausinhabers Georg Karg ins Leben gerufen und ist heute eine der größten weltanschaulich unabhängigen und unternehmerisch ungebundenen Stiftungen in Deutschland. Der Name "Hertie" geht zurück auf Hermann Tietz, Mitbegründer des gleichnamigen Warenhauskonzerns zum Ende des 19. Jahrhunderts.Pressekontakt:Julia IhmelsKommunikationGemeinnützige Hertie-StiftungGrüneburgweg 10560323 FrankfurtTel. +49 69 660 756 - 162ihmelsj@ghst.dewww.ghst.deOriginal-Content von: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9400/5167193