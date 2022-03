Vaduz (ots) -Im September 2021 konnte Regierungsrätin Dominique Hasler den mobilen Pumptrack Liechtenstein auf dem Pausenplatz der Primarschule Schaan einweihen. Viele Kinder und Jugendliche haben sich über das Angebot gefreut. Über die Wintermonate wurde der Pumptrack eingelagert und steht nun ab März bis Oktober wieder an verschiedenen Standorten in Liechtenstein zur Verfügung.Kinder und Jugendliche erhalten mit dem mobilen Pumptrack die Möglichkeit, abseits vom Strassenverkehr das Vertrauen in den Umgang mit dem Fahrrad und anderen Rollgeräten zu erlangen. Für Fortgeschrittene ist der Pumptrack ebenfalls ein ideales Übungsgelände, um die Koordination und Kondition zu verbessern. Gerne stellen sich auch junge Rad- und Bewegungsbotschafter zur Verfügung, die in Form von Schulungen und Übungslektionen ihr Wissen und Können im Rad- und Rollsport gerne an die Kinder und Jugendlichen weitergeben.Neben dem mobilen Pumptrack kann bei der Stabsstelle für Sport auch weiteres Sportmaterial für die Trendsportarten Street-Racket, Golf-Disc, Bubble-Soccer, Spikeball und Ninja Warrior ausgeliehen werden. Informationen über die Ausleihe finden sie unter sportland.li > Leihmaterial oder unter sportmaterial@llv.li.Standorte Pumptrack 2022:März/April - MaurenApril/Mai - PlankenMai/Juni - VaduzJuli/August - TriesenbergAugust/September - SchaanPressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100886305