In den letzten 24 Stunden ist der Goldpreis in US-Dollar gut 60 Dollar gefallen auf aktuell 1.981 Dollar. Dies liegt an der neu aufkeimenden Hoffnung, dass der Ukraine-Krieg diplomatisch beendet werden kann. Nach gestrigen Aussagen hierzu vom russischen Außenministerium sehen wir heute Gespräche beider Seiten in der Türkei. Der "Sichere Hafen" Gold war also zügig ...

