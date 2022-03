Tag 13 des Ukraine-Kriegs und noch immer ist keine Lösung in Sicht, im Gegenteil. Russland bombardiert weiter ukrainische Städte in Schutt und Asche und während die Menschen dort erbitterten Widerstand leisten oder fliehen, verschärft der Westen seine Wirtschaftssanktionen. Am Dienstag haben die USA einen Importstopp für russisches Gas und Öl verfügt, Russland droht im Gegenzug seine Lieferungen nach Europa komplett einzustellen. Für diesen Fall haben Ölmultis wie Shell bereits eine Unterversorgung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...