Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die National Australia Bank (nab) emittiert eine neue Anleihe (ISIN AU3CB0286763/ WKN A3K2K9), die bei einer Fälligkeit zum 25.02.2027 ein Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden Australischen Dollar aufweist, so die Börse Stuttgart.Dabei bezahle die National Australia Bank ihren Gläubigern einen Zinssatz von 2,90%. Ausgehend von den halbjährlich erfolgenden Zinszahlungen stehe die erste Zinszahlung somit am 25.08.2022 an. ...

