Wie so viele westliche Unternehmen hat bekanntlich auch die Deutsche Bank ihre Aktivitäten in Russland zu weiten Teilen eingefroren. Für die meisten Anleger war das zwar prinzipiell nachvollziehbar. Die dadurch entstehenden Risiken konnten sie aber nicht einfach ignorieren und so ging es mit dem Aktienkurs rapide in die Tiefe.Die Deutsche Bank (DE0005140008) selbst bemüht sich allerdings redlich darum, den Aktionären die Sorgen wieder etwas zu nehmen. CEO Chrisitan Sewing sprach in einer Mittelung am Mittwoch davon, dass direkte Risikopositionen in Russland ...

