In einem heute ohnehin tristen Marktumfeld geht es mit vielen Aktien wieder bergab. Besonders stark unter Druck geraten aber die Anteilscheine des britisch-australischen Bergbauriesen Rio Tinto. So verbilligen sich die Papiere im frühen Handel um satte sechs Prozent. Doch Grund zu erhöhter Sorge besteht deswegen nicht. Denn die Rio-Tinto-Aktien werden heute schlicht und einfach ex-Dividende gehandelt. Und die Ausschüttung fällt bei dem Konzern dank enorm hoher Gewinne in diesem Jahr besonders hoch ...

