Amazon kündigt Aktiensplit an - Aktie schnellt nachbörslich in die Höhe

Werbung



Der Internetgigant will einen Aktiensplit 20:1 durchführen sowie Aktien im zweistelligen Milliardenbereich zurückkaufen. Außerdem: So können Sie selber Trends identifizieren.



Am Mittwochabend nach US-Börsenschluss gab der E-Commerce Riese die Planung eines Aktiensplits bekannt sowie ein umfangreiches Aktienrückkaufprogram. Dabei soll das Verhältnis von neuen zu alten Aktien 20:1 betragen, was den Preis für eine Aktie von aktuell 2.968 US-Dollar auf 148,4 US-Dollar verringern würde. Das würde ein Investment besonders für Kleinaktionäre attraktiver machen, die es bei hohen Aktienkursen tendenziell schwieriger haben, eine Aktie zu erwerben. Zuletzt gab es ein Aktiensplit im Umfeld der Dotcom-Blase im Jahr 1999. Außerdem will Amazon ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 10 Milliarden Euro auf den Weg bringen. Diese Pläne müssen allerdings erst von der Hauptversammlung Ende Mai abgesegnet werden.





Aktuell stellt sich für Anlegerinnen und Anleger die Frage, wie denn die hohe Volatilität und die weiten Handelsspannen am Markt zu bewerten sind. Inmitten solch unruhiger und unsicherer Marktphasen kann es sich zeitweise als schwierig herausstellen, einen klaren Trend zu identifizieren. Eine gute Hilfestellung bietet hier der HSBC-Trendkompass. Mithilfe einer Kombination von Indikatoren wie der Relativen Stärke nach Levy und dem Momentum unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Sie finden den Trendkompass sowie weitere Analysetools auf der offiziellen HSBC-Zertifikate Homepage.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?