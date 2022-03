Eagle Eye LPR/ANPR, die neueste Erweiterung des Eagle Eye Cloud VMS (Videomanagementsystem), ist KI-betrieben, wird in der Cloud verwaltet und macht den Kauf spezieller Kameras nicht erforderlich



AUSTIN, Texas, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eagle Eye Networks, der weltweit führende Anbieter von Cloud- Videoüberwachung, hat heute die Eagle Eye LPR (license plate recognition; Nummernschilderkennung) auf den Markt gebracht, die künstliche Intelligenz (KI) in einem vollständig cloudbasierten System für hohe Genauigkeit unter allen möglichen anspruchsvollen Bedingungen nutzt. Eagle Eye LPR funktioniert mit handelsüblichen Überwachungskameras und ist damit für heutige Geschäftsinhaber erschwinglich und praktisch.

"Wir sehen eine steigende Nachfrage nach LPR/ANPR in den Bereichen Sicherheit und Geschäftsoptimierung. Eagle Eye LPR ist auf einfache Bereitstellung und Verwaltung ausgelegt und erfordert keine Anschaffung spezieller Kameras", so Dean Drako, CEO von Eagle Eye Networks. "Unsere branchenführende KI bietet nicht nur eine hohe Genauigkeit, Eagle Eye Cloud LPR wird auch kontinuierlich verbessert, um neue Nummernschilder zu unterstützen und die Genauigkeit zu erhöhen."

Eagle Eye LPR wird von der branchenführenden KI und Analytik von Eagle Eye Networks unterstützt und arbeitet mit dem Eagle Eye Networks Vehicle Surveillance Package (VSP ), um eine lückenlose Überwachung von Fahrzeugen über mehrere Standorte hinweg zu ermöglichen.

Eagle Eye Networks unterstützt die LPR-Produkte vieler Hersteller, einschließlich Kameras. Eagle Eye Networks betreibt ein offenes System, das den Kunden die Wahl lässt. Das Eagle Eye Cloud VMS wird weiterhin Kamera- und andere LPR-Technologien unterstützen.

Zu den Vorteilen von Eagle Eye LPR gehören:

Unabhängig von speziellen Kameras: Funktioniert sicher mit fast jeder IP- oder anderen Kamera

Erschwinglich: Erfordert keine Spezialkameras, Vor-Ort-Hardware oder Vor-Ort-Wartung

Hohe Genauigkeit: Die KI von Eagle Eye bietet branchenführende Genauigkeit, selbst für nicht standardmäßige Nummernschilder und unter schwierigen Licht- und Umgebungsbedingungen

Flexibilität: Offene API für unbegrenzte Integrationen mit anderen Technologiepartnern

Skalierbarkeit: Verwalten und fügen Sie Standorte, Kameras und Funktionen per Knopfdruck hinzu

Kontinuierliche Bereitstellung: KI-gestützte LPR wird kontinuierlich verbessert, um neuere Nummernschilder zu unterstützen, und alle Eagle Eye-Entwicklungsinnovationen werden den Kunden sofort über die Cloud bereitgestellt

Breite geografische LPR/ANPR-Unterstützung: Nordamerika, Mexiko, EU, Vereinigtes Königreich, Indien, Singapur, Malaysia, Australien



Zu den Zielanwendungen von Eagle Eye LPR gehören:

Intelligentes Parkplatzsystem mit LPR-basierter Automatisierung

Unternehmensbüros - Sichere, reibungslose Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen

Gesundheits- und Bildungseinrichtungen - Berührungslose Zugangskontrolle

Wohnungseigentümergemeinschaften (HOAs, WEG) und Mehrfamilienhäuser - Sicherheit in der Nachbarschaft

Kritische Infrastruktur, Industrie - Fernüberwachung an mehreren Standorten

Restaurants, Einzelhandel, Abholung am Straßenrand - Verbessertes Kundenerlebnis Gastgewerbe und mehr

Eagle Eye LPR bietet Wiederverkäufern Möglichkeiten, neue Märkte zu erschließen, zusätzliche Dienstleistungen anzubieten und den Umsatz zu steigern.

"Mit Eagle Eye LPR ist kein aufwendiger Hardware-Austausch und keine aufwendige Montage erforderlich, Sie können vorhandene Kameras verwenden", so Lon Bazelais der Präsident von Grid Squared Systems, einem von Eagle Eye Networks zertifizierten Integrator für Sicherheitssysteme mit Sitz in New York City (USA). "Das Unternehmen hat es uns und unseren Kunden kinderleicht gemacht. Durch die Nummernschilderkennung mit Eagle Eye sparen wir uns den Aufwand und die Kosten von LPR-Systemen. Jetzt wird uns Eagle Eye LPR den Eintritt in neue vertikale Märkte ermöglichen, insbesondere Parkeinrichtungen, was für uns in New York City eine riesige Chance darstellt. Wir freuen uns auch, diese fortschrittliche Technologie unseren bestehenden Kunden zur Verfügung zu stellen, die LPR zu ihren aktuellen Sicherheitssystemen hinzufügen möchten."

Der Präsident von ParkNGo in Dayton (Ohio) Brian West, der zur Modernisierung seiner Sicherheitssysteme Eagle Eye LPR einsetzt, fügte hinzu: "Wir optimieren den Parkbetrieb erheblich und verbessern gleichzeitig das Erlebnis für die Kunden. Mit Eagle Eye LPR können unsere Kunden das Grundstück betreten und verlassen, ohne ihre Fenster herunterfahren zu müssen. Ihre vorausbezahlte Parkplatzreservierung wird automatisch angewendet, und das Erlebnis ist fast magisch. Wir sind beeindruckt von der hohen Genauigkeit der Eagle Eye LPR - die künstliche Intelligenz (KI) bewirkt den Unterschied - und das System ist für unsere Mitarbeiter sehr benutzerfreundlich. Die Gesamtbetriebskosten werden reduziert, da die Lösung mit einer kostengünstigen ONVIF-Kamera arbeitet, und der Verwaltungsservice von Eagle Eye versorgt mich mit kontinuierlichen Upgrades und Support."

LPR ist auch bekannt als Automatic Number Plate Recognition, um weitere Informationen zu erhalten.

ÜBER EAGLE EYE NETWORKS

Eagle Eye Networks ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Videoüberwachung und liefert cybersicheres, cloudbasiertes Video mit künstlicher Intelligenz (KI) und Analytik, um Unternehmen effizienter und die Welt sicherer zu machen. Das Eagle Eye Cloud VMS (Videomanagementsystem) ist die einzige Plattform, die robust und flexibel genug ist, um die Zukunft der Videoüberwachung und - intelligenz voranzutreiben. Eagle Eye hat seinen Sitz in Austin, Texas (USA), und Niederlassungen in Amsterdam, Bangalore und Tokio. Erfahren Sie mehr unter een.com.

EAGLE EYE PRESSEKONTAKT GLOBAL HQ

Martha Entwistle mentwistle@een.com

+1-512-473-0500

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3053614f-7b00-4a40-9f25-9d16bd67207b