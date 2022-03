ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im aktuell schwierigen Markt sei die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns ein Wert, den Anleger im Depot haben sollten, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus Sicht des Experten ist es Zeit, über die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hinwegzusehen und sich wieder auf die Summe aller Teile im Konzern zu konzentrieren. Denn die Fundamentaldaten bei Cropscience blieben stark und auch die Bewertung des Pharmageschäfts habe Aufwärtspotenzial./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 05:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

BAYER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de