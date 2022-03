... wurden direkt wieder entzogen. Der US-Spezialist für "Lifestyle Accessoires" plant für 2022 ein Umsatzplus von 2 bis 6 % ein. Das Wachstum soll vor allem im zweiten Halbjahr stattfinden. Auf der Währungsseite rechnen die Texaner mit Gegenwind, der 250 Basispunkte Wachstum kosten wird.



Im zurückliegenden Jahr hatte FOSSIL den Umsatz nominell um 16 % auf 1,9 Mrd. $ ausbauen können, was eine mehrjährige Schrumpfung der Erlöse beendet hat. Das operative Ergebnis bleibt in diesem Jahr etwa konstant: Nach einer bereinigten operativen Marge von 6,6 % in 2021 lautet die neue Prognose auf 6 bis 7 %.



Die FOSSIL-Aktie hatte gestern im offiziellen Handel 14,8 % zugelegt und sank nachbörslich um 16,5 % auf inoffizielle 12,14 $. Das Verlustjahr 2020 wirkt sich im Nachhinein noch negativ aus: Ein Mangel an Grundvertrauen auf neue Gewinnqualität sorgt für den Abbruch des Versuchs, aus dem einjährigen Abwärtstrend auszubrechen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

FOSSIL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de