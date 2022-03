Nach der kräftigen Gegenbewegung am Mittwoch verliert die Siemens-Aktie am Donnerstag erneut an Boden. Damit zeigt sich, dass die Erholung im schwierigen Marktumfeld noch auf äußerst wackligen Beinen steht - auch, wenn die Aktie nach dem deutlichen Abverkauf der vergangenen Wochen inzwischen günstig erscheint.Das sehen auch die meisten Experten so. 22 von 30 Analysten, die die Aktie laut Bloomberg regelmäßig begleiten, raten zum Kauf. Dem stehen nur zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Sechs Mal ...

