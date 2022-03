News von Trading-Treff.de EZB-Zinsentscheid im März 2022 dürfte eine mögliche Richtungsänderung signalisieren. In der Live-Pressekonferenz kommt dies zur Sprache. Was wird bei der EZB-Sitzung im März 2022 erwartet? Das heutige Treffen der EZB steht im Schatten der US-Notenbanksitzung Fed. Sie tagt zwar erst in einer Woche, aber dort wird die Zinswende erwartet und wohl so kommen. Darin sind sich alle Marktbeobachter einig Der Leitzins selbst wird ...

