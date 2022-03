DJ EZB/Lagarde: Haben keine beschleunigte Normalisierung beschlossen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde keine beschleunigte Normalisierung ihrer Geldpolitik beschlossen. Die Beschlüsse stünden im Einklang mit denen von Dezember und Februar und bestätigten den "Schritt-für-Schritt-Ansatz" des Rates, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung. Die Aussage, dass die Nettokäufe unter dem APP-Programm im dritten Quartal beendet werden könnten, sei konditioniert, fügte sie hinzu.

Lagarde zufolge gab es im Rat "sehr intensive Diskussionen", in deren Verlauf unterschiedlich Auffassungen "in alle Richtungen" geäußert worden seien. Die Beschlüsse seien ein Kompromiss. Bezüglich der Aussage, dass Zinsänderungen "einige Zeit" nach dem Ende der APP-Nettokäufe erfolgen sollten, sagte Lagarde: "Das kann 'in der nächsten Woche' bedeuten, aber auch 'Monate später'".

