Der drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach einem Gewinnsprung im zweiten Corona-Jahr deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll mit einer Sonder-Ausschüttung steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Hannover mit. Doch der baldige DAX-Aufsteiger verliert an der Börse. Nach Jahr einem Gewinneinbruch im ersten Corona-Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...