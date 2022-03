GOLD: DAS passiert an Handelstag 11

Anzeige / Werbung Handelstag 11 ist der mit Abstand schwächste Tag im Monat Zur Monatsmitte neigt der Goldpreis regelmäßig zur Schwäche. Aktive Gold-Trader können dies entweder aktiv short handeln oder die Schwäche um den 11. Handelstag des Monats (TDM = TradingDay of Month) nutzen, um immer wieder Tranchen Long zuzukaufen. Zur Monatsmitte sehen wir gleichzeitig Stärke im Aktienmarkt in der Statistik. Das hat verschiedene Gründe, die unter anderem mit Sparplänen und den Kapitalströmen von Pensionsfonds in den Aktienmarkt zu tun haben, aber es kommen auch immer wieder Notenbank-Meetings in diesem Zeitfenster (nicht immer, aber öfter). Wer Gold auf der langen Seite handelt, kann regelmäßig seine Tranchen am Ende von Handelstag 11 des Monats (NICHT Kalendertag!!! Handelstag!!) kaufen und so einen besseren Durchschnittspreis erzielen. Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 9,7

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )