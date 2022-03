Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte zeigen in diesen Tagen eine nur selten zu beobachtende Volatilität, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.So sei beispielsweise der DAX am 09.03. um fast 8% gestiegen, während der Ölpreis um mehr als 10% gefallen sei und das Industriemetall Nickel sich im Preis innerhalb eines Tages verdoppelt habe. Innerhalb von sieben Handelstagen hätten sich die Bundrenditen im Zehnjahressegment in einer Schwankungsbreite von -0,07% bis +0,19% auf Tagesschlussbasis bewegt. Die Ursache für diese sekündlich wechselnden Bewertungen sei der Russland-Ukraine-Krieg, bei dem sich Hoffnungen und Ängste auf der Basis einer extrem unzuverlässigen Nachrichtenlage abwechseln würden. ...

