Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die steigenden Rohstoffpreise sorgen dafür, dass die Inflationserwartungen in der Eurozone kräftig anziehen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Dies könne man anhand der inflationsindexierten zehnjährigen französischen Staatsanleihen erkennen, wonach die Investoren in zehn Jahren eine Inflation von 2,4% erwarten würden. Noch vor einem Monat habe die aus diesem Wertpapier abgeleitete Inflationserwartung unter 2% gelegen. Mit dieser kräftigen Bewegung bei den Inflationserwartungen werde sich heute (10.03.) auch die Europäische Zentralbank auseinandersetzen müssen und vermutlich einen ersten Zinsschritt per Ende des Jahres signalisieren. ...

