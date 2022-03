Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB ließ ihren Leitzins wie allgemein erwartet unverändert bei 0,00%, so die Experten von XTB.Auf ihrer Sitzung im März 2022 habe die EZB den Zeitplan für die Ankäufe im Rahmen ihres APP für die kommenden Monate geändert. Die monatlichen Nettokäufe im Rahmen des APP würden sich im April auf 40 Mrd. Euro, im Mai auf 30 Mrd. Euro und im Juni auf 20 Mrd. Euro belaufen. Die politischen Entscheidungsträger fügten hinzu, dass etwaige Anpassungen der EZB-Leitzinsen einige Zeit nach dem Ende der Nettokäufe des EZB-Rats im Rahmen des APP erfolgen und schrittweise erfolgen werden, so die Experten von XTB. Im Hinblick auf die Invasion in der Ukraine habe die Zentralbank hinzugefügt, dass sie für reibungslose Liquiditätsbedingungen sorgen und die von der Europäischen Union und den europäischen Regierungen beschlossenen Sanktionen umsetzen werde. Sie werde alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um das Mandat der EZB zur Förderung der Preisstabilität und zur Sicherung der Finanzstabilität zu erfüllen. ...

