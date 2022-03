(shareribs.com) Springfield 10.03.2022 - Der US-Cannabismarkt entwickelt sich auch weiterhin sehr stark. Die nun veröffentlichten Zahlen aus Illinois stimmen optimistisch. Derweil wurde in Kansas ein Gesetzesvorschlag zur Legalisierung von medizinischem Cannabis vorgelegt. Der Cannabismarkt in Illinois ist einer der dynamischsten in den USA. Im Januar und Februar gab es beim Wachstum zwar einige Rücksetzer, ...

