Amazon kündigt einen Aktiensplit für den Sommer 2022 an. Beim Verhältnis 20:1 erhalten Anleger:innen dann für eine Aktie 20 Stück, der Wert bleibt gleich. Der Online-Versandhändler Amazon hat am 9. März 2022 einen Aktiensplit angekündigt. Der Split soll im Verhältnis 20:1 erfolgen. Anleger:innen bekommen also für eine Aktie 19 weitere dazu. Gültig werden soll der Split beim Handel im Sommer 2022. Für Amazon ist das der erste Split seit über 20 Jahren. Zuletzt hatte der Onlineriese 1999 einen Split durchgeführt. Vorstand gibt Go für ...

