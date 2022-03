Angesichts des Preisschocks bei Energie infolge des Russland-Ukraine-Krieges hebt die EZB ihre Inflationsprognose für 2022 drastisch an. Trotz Rekordinflation belassen die Währungshüter den Leitzins allerdings bei null Prozent. Durch den Ukrainekrieg rechnet die Europäische Zentralbank (EZB) nun auch in der Eurozone mit einer deutlich höheren Inflation als zuvor geschätzt. Wie EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag auf der Pressekonferenz bekannt gegeben hat, erwarten die Euro-Währungshüter ...

