EZB fährt Anleihekäufe schneller zurück als geplant - US-Inflation bei 7,9 %

Die europäische Zentralbank reagiert auf die anhaltenden Teuerungsraten. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, den aktuell turbulenten Markt unter die Lupe.



Am Donnerstagnachmittag gab die europäische Zentralbank ihre Entscheidung bekannt, das Kaufvolumen des Anleihekaufprogramms APP bereits Ende Juni wieder auf 20 Milliarden Euro zurückfahren zu wollen. Damit reagieren die Währungshüter auf die rasant ansteigende Inflation in der Eurozone, die im Februar 2022 bei 5,1 % im Jahresvergleich lag. Unter Berücksichtigung der Risiken in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und der daraus resultierenden unsicheren Auswirkungen für die Wirtschaft belässt die EZB den Leitzins jedoch vorläufig bei 0,00 %. Damit lässt EZB-Chefin Lagarde wohl der amerikanischen Federal Reserve den Vortritt im Hinblick auf erste Zinserhöhungen. Fed-Chef Powell hatte bereits angedeutet den amerikanischen Leitzins bei der März-Tagung um 25 Basispunkte anheben zu wollen. Im Hinblick auf die neu gemeldete US-Inflation von 7,9 % für den Februar 2022 stellt sich jedoch die Frage, ob die amerikanische Zentralbank bei dieser vorläufigen Entscheidung bliebt.





Die aktuellen Unsicherheiten spiegeln sich einerseits in den Ausblicken der Unternehmen wieder, andererseits sind diese Verwerfungen ebenfalls am breiten Finanzmarkt zu spüren. Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement der täglich aktuellen Chartanalyse anmelden und sich auf eine fundierte technische Analyse verschiedener Werte freuen.

Quelle: HSBC





