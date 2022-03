DJ FPSB Deutschland: Zertifizierte Finanzplaner: FPSB knackt neue Schallgrenze

Frankfurt am Main (pts027/10.03.2022/16:15) - Erstmals mehr als 200.000 zertifizierte Finanzplaner weltweit - Wachstumsrate der Professionals im Jahr 2021 doppelt so hoch wie im Vorjahr - CFP® als globales Gütezeichen für Exzellenz in der privaten Finanzplanung

Beeindruckende Erfolgsmeldung des internationalen Financial Planning Standards Boards (FPSB): Die Zahl der zertifizierten Finanzplaner, der sogenannten CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professionals (CFP®), ist auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Nach Angaben des globalen Zusammenschlusses aller nationalen Zertifizierungsorganisationen waren Ende 2021 weltweit 203.312 Professionals registriert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 5,5 Prozent oder in absoluten Zahlen ausgedrückt: 10.550 CFP®-Professionals zusätzlich, die sich um die finanziellen Belange der Verbraucher kümmern. 2020 hatte die Wachstumsrate noch 2,5 Prozent betragen.

"Die Zahlen belegen eindrucksvoll, dass immer mehr Finanzberater erkennen, dass Qualifikation das zentrale Element für Erfolg in der Beratung ist", kommentiert Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB Deutschland und ergänzt: "Trotz der COVID-19-Pandemie hält die Dynamik des globalen Zuwachses an Professionals an und nimmt sogar weiter zu."

Laut dem FPSB Ltd. hat sich seit der Gründung des FPSB im Jahr 2004 die Zahl der CFP®-Professionals weltweit verdoppelt. "Diese Leistung ist dem globalen Netzwerk der Zertifizierungsstellen des FPSB und den Hunderttausenden von CFP®-Experten weltweit zu verdanken, die sich zu strengen Kompetenz-, Ethik- und Praxisstandards verpflichten und Finanzplanung im Interesse ihrer Kunden anbieten", erläutert Prof. Tilmes.

Hohe Wachstumsraten in Asien sowie in Brasilien

In sechs Ländern verzeichnete der FPSB Ltd. 2021 sogar zweistellige Zuwachsraten: Brasilien (36,4%), Indonesien (22,2 %), Indien (17,6 %), die Volksrepublik China (13,7 %), Chinesisch-Taipeh (12,9 %) und Israel (11,7 %). Zu den Ländern mit den zahlenmäßig meisten Professionals zählen die USA (92.055 CFP®-Professionals), China (26.800) sowie Japan (24.064). Stand Ende 2021 waren hierzulande 1.535 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger registriert.

Als Zertifizierungsorganisation verleiht der FPSB Deutschland die international etablierten Gütesiegel ausschließlich an Finanzberater, die die hohen Anforderungen an langjährige Erfahrung, exzellente Ausbildung und einwandfreien Leumund erfüllen.

"Gewinner dieser Entwicklung sind zweifelsohne die Anleger weltweit, die derzeit überall mit nicht ganz einfachen Bedingungen am Kapitalmarkt konfrontiert sind und deren Bedarf an einer langfristigen, gut durchdachten und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Anlagestrategie immer mehr zunimmt", erklärt Prof. Tilmes. "Die Marke CFP® ist das globale Gütezeichen für Exzellenz in der privaten Finanzplanung."

Den Wert einer guten Finanzplanung haben gerade im vergangenen Jahr viele Menschen schätzen gelernt. "Während der COVID-19-Pandemie haben viele Verbraucher professionelle Unterstützung gesucht, um die eigene Finanzplanung krisenfester aufzustellen, Schuldenstrategien zu überdenken und finanzielle Einschnitte besser ausgleichen zu können", erklärt Prof. Tilmes, der neben seiner Vorstandstätigkeit auch Academic Director Finance & Wealth Management an der EBS Executive School, Oestrich-Winkel, ist.

Wert der Finanzplanung bekannter machen

Der FPSB und das globale FPSB-Netzwerk sind weiterhin bestrebt, die Finanzplanung als globalen Beruf zu etablieren. Um das Wachstum und die Relevanz in bestehenden Gebieten auszubauen und die Finanzplanung und CFP®-Zertifizierung in neuen Gebieten einzuführen, werden die anspruchsvollen Kompetenz-, Ethik- und Berufsstandards sowie Zertifizierungsanforderungen für die Finanzplanung stetig weiterentwickelt, durchgesetzt und gefördert. Außerdem sollen der Nutzen professioneller Finanzplanung für Verbraucher und das Gütesiegel der CFP®-Zertifizierung national wie international noch stärker publik gemacht werden. Bislang vereint das weltweite Netzwerk 27 Länderorganisationen.

Über den FPSB Deutschland e.V.

Das Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB ist ein globales Netzwerk mit derzeit 27 Mitgliedsländern und über 200.000 CFP®-Zertifikatsträgern. Dessen Ziel ist es, den weltweiten Berufsstandard für Financial Planning zu verbreiten und das öffentliche Vertrauen in Financial Planner zu fördern. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt am Main gehört seit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation an.

Zentrale Aufgabe des FPSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz- und Nachfolgeplanern nach international einheitlich definierten Regeln. Wichtige Gütesiegel sind der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional, der CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER®-Professional, der EFPA European Financial Advisor® EFA und der CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR. Der FPSB Deutschland hat ferner den Anspruch, Standards zur Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung zu setzen. Dafür arbeitet der FPSB Deutschland eng mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern sowie Presse und interessierter Öffentlichkeit zusammen.

Ein weiteres Anliegen des FPSB Deutschland ist die Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung. Zu diesem Zweck hat der Verband den Verbraucher-Blog https://www.frueher-planen.de lanciert. Er informiert neutral, anbieterunabhängig und werbefrei über alle relevanten finanziellen Themen und beinhaltet drei Online-Rechner zur Berechnung der Altersrente und der Basisrente sowie zur Optimierung der Fondsanlage. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https:/ /www.fpsb.de

