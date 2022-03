Die Reihe der Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen, wird um zwei prominente Namen länger. Sowohl Nintendo also auch die PlayStation-Sparte von Sony verkaufen bis auf Weiteres keine Geräte mehr in dem Land. Auch die in Russland wichtigen Spiele-Stores der Unternehmen können nicht mehr genutzt werden.Sony teilte mit, dass das Unternehmen keinerlei Konsolen oder Software nach Russland liefern werde. Auch der hauseigene PlayStation Store ist für russische Nutzer nicht mehr erreichbar.Im Nintendo-E-Shop ...

