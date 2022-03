München (ots) -Eine Anfrage der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag ergab, dass von Anfang Februar 2021 bis zum 25. Februar 2022 fast 900 Millionen Euro für Corona-Selbsttests an Bayerns Schulen ausgegeben wurden. Damit wurden 210.841.200 Millionen Tests für Schüler und Lehrkräfte bereitgestellt.Dies kommentiert Markus Bayerbach, stellvertretender Parlamentarischer Geschäftsführer und bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, wie folgt:"Seit Beginn der Corona-Krise weist die AfD darauf hin, dass die Corona-Maßnahmen in Schulen und Kitas nicht nur sinnlos sind, sondern auch die psychische und physische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gefährden. Während nun endlich ein Ende in Sicht ist und viele Länder die Maßnahmen zurückfahren oder gänzlich abschaffen, scheint Herr Söder in Bayern den Ausnahmezustand nie mehr aufheben zu wollen.Vor allem an den Schulen soll die Testpflicht beibehalten werden, wie das Gesundheitsministerium in seiner Antwort auf unsere Anfrage ausführte. Diese Corona-Tests kosteten seit Februar bereits fast 900 Millionen Euro. Und das, obwohl Kinder nie Pandemietreiber waren! Auch zahlreiche Experten fordern ein Ende der sinnfreien Maßnahmen an Schulen und Kitas, darunter der Epidemiologie und Stiko-Experte Rüdiger von Kries sowie die Virologen Jonas Schmidt-Chanasit und Klaus Stöhr.Während nicht genug Geld für die schulische Bildung in Bayern vorhanden ist, wir einen eklatanten Lehrermangel haben und der Zustand mancher Schule zu wünschen übrig lässt, wird fast eine Milliarde Euro für Tests ausgegeben, die unnütz sind und die Kinder psychisch unter Druck setzen. Diese Massentesterei von gesunden Kindern sowie generell alle Corona-Maßnahmen in Schulen müssen sofort beendet werden. Das Geld sollte lieber in die Bildung investiert werden. Die Schule soll auch ein Ort zum Wohlfühlen sein. Das ist mit Dauerpanik und restriktiven Maßnahmen gegen Kinder und Jugendliche nicht möglich. Herr Söder, hören Sie auf, unsere Kinder weiterhin für ihre falsche Politik in Haftung zu nehmen."Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5167750