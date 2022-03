Innerhalb eines Monats hat der Goldpreis zehn Prozent zugelegt. Die Analysten sehen das gelbe Edelmetall weiter im "Aufwärtsmodus". Daran änderten auch Preisrücksetzer wie in dieser Woche nichts."Sicherer Hafen", "Stabilitätsanker", "Inflationsschutz" - in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit kommt Gold wieder in Mode. Der Krieg in der Ukraine und die internationale Isolation Russlands ...

