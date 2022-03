Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflation stieg im Februar den 21. Monat in Folge um 0,8% M/M wie erwartet und mit 7,9% Y/Y auf den höchsten Stand seit Anfang 1982, so die Analysten der NORD LB.Energieträger, Güterengpässe, Lieferunterbrechungen, Hafenprobleme, Containermangel würden den Preisdruck hochhalten. Auch die Nahrungsmittelpreise und die Immobilienpreise würden stark anziehen. Die FED werde folgerichtig die erste Zinsanhebung im März verkünden. Weitere sowie ein QT würden folgen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine werde aber nicht nur die Energie-, sondern auch die Nahrungspreise weiter in die Höhe treiben. Lieferengpässe würden sich wieder verschärfen und so bleibe die Inflation höher als bisher gedacht. Da sich mit dem Krieg in Europa zudem die Wirtschaftsaussichten - in deutlich abgeschwächter Form auch in den USA - generell eintrüben würden, stehe die Federal Reserve einer nochmals verkomplizierten Lage gegenüber. (10.03.2022/alc/a/a) ...

