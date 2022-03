Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die EZB probiert die Quadratur des Kreises, so TARGOBANK-Chefvolkswirt Dr. Otmar Lang.Zum einen wolle die EZB ihr Anleiheankaufprogramm schneller zurückfahren als bisher geplant. Zum anderen aber habe sie kein Enddatum für die Anleihekäufe definiert. Außerdem wolle sie mehr Zeit zwischen der Beendigung des Quantitative Easings und der ersten Zinserhöhung verstreichen lassen. Zuletzt sei dieser Zeitraum noch mit "bald" (shortly) umschrieben worden. Jetzt heiße es: "mehr Zeit" (some time). Was das aber genau bedeute, bleibe offen. Klar sei nur: Der geldpolitische Ton der EZB sei rauher geworden. ...

