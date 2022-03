** Kommerzielle Partnerschaft mit Appen, um die Verbreitung synthetischer Daten in der weltweiten KI-Branche zu fördern **

** Unternehmen beschafft 3,7 Millionen Dollar von Appen und bestehenden Mindtech-Investoren für schnelles Wachstum **

Mindtech Global, Entwickler der weltweit führenden Plattform zur Generierung synthetischer Trainingsdaten für KI-gestützte Bilderkennungssysteme, meldete eine strategische Investitionsrunde unter der Leitung von Appen, weltweit führend bei Daten für den KI-Lebenszyklus.

Mindtech's Chameleon platform: 3D simulation of a lost child in a busy parking lot, creating synthetic data to train a visual AI system. (Photo: Business Wire)

Während im Juli 2021 bereits eine Finanzierungsrunde in Höhe von 3,25 Millionen US-Dollar stattgefunden hat, soll diese neue Investitionsrunde unter Beteiligung von Appen und bestehenden Mindtech-Investoren das rasche Wachstum des Unternehmens unterstützen.

Über das Investment hinaus haben Appen und Mindtech eine kommerzielle Partnerschaft geschlossen, um dem Markt verschiedene reale und synthetische Bilder und die damit verbundenen Annotationsdienste für Daten und Metadaten anzubieten. Die führende Rolle von Appen bei der Aufbereitung von realen Daten in Kombination mit der End-to-End-Plattform von Mindtech zur Generierung und Verwaltung synthetischer Daten wird die Entwicklung präziserer KI-Systeme beschleunigen.

Die Plattform Chameleon von Mindtech ist mit den bestehenden Daten- und Annotationsdiensten von Appen im hohen Maße komplementär. Die "No-Code"-Plattform Chameleon dient der Generierung und automatischen Annotation synthetischer Daten, um KI-Anwendungen in Bezug auf die Interaktion der Menschen miteinander und mit ihrer Umgebung zu trainieren. Die Verwendung von Chameleon ist mehr als 50 Mal schneller als die Sammlung und Annotation "echter" Daten.

Mark Brayan, CEO, Appen sagte: "Synthetische Daten sind eine unschätzbare Ressource, um KI-Modelle zu trainieren, und können in Kombination mit realen Daten hervorragende Ergebnisse ermöglichen. Sehr gerne arbeiten wir mit Mindtech zusammen, denn ihre automatisierte End-to-End-Plattform für synthetische Daten produziert schneller als konkurrierende Lösungen die richtigen synthetischen Daten für unsere Kunden

Steve Harris, CEO von Mindtech, führte aus: "Wir freuen uns über diese strategische Partnerschaft mit Appen, denn dadurch können noch mehr Kunden ihre KI-Systeme schnell auf Grundlage skalierbarer synthetischer Daten trainieren und gleichzeitig die bestehenden Produkte von Appen für die Sammlung, Verwaltung und Annotation realer Daten ergänzen. Die Zusammenarbeit ermöglicht uns eine beschleunigte Entwicklung von KI-Systemen, die besser verstehen, wie Menschen miteinander und mit ihrer Umgebung interagieren

Hinweise für Redaktionen

Mindtech Global www.mindtech.global

Mindtech Global entwickelt die weltweit führende End-to-End-Plattform zur Generierung "synthetischer" Daten für das Training von KI-gestützten Bilderkennungssystemen. Die Plattform Chameleon des Unternehmens ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Trainings von KI-gestützten Bilderkennungssystemen. Computer können dadurch in die Lage versetzt werden, menschliche Interaktionen besser zu verstehen und vorherzusagen. Zu den Anwendungsmöglichkeiten zählen unter anderem die Bereiche Einzelhandel, Smart Home, Gesundheitswesen und Smart City.

Mindtech hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und betreibt Niederlassungen in den USA und in Fernost. Das Unternehmen wird von den Investoren Mercia, Deeptech Labs, In-Q-Tel und Appen finanziert.

Interviewtermine, Fotomaterial für Medien und Demos sind auf Anfrage erhältlich.

Über Appen www.appen.com

Appen ist weltweit führend bei Daten für den KI-Lebenszyklus. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der von Menschen durchgeführten Datensammlung, Datenannotation und Modellevaluierung ermöglichen wir es Organisationen, die innovativsten Systeme für künstliche Intelligenz auf den Markt zu bringen. Unsere Expertise basiert auf der Arbeit von mehr als 1 Million qualifizierter Freiberufler, die über 235 Sprachen sprechen und über mehr als 70.000 Standorte in 170 Ländern verteilt sind, sowie die branchenweit fortschrittlichste KI-gestützte Datenannotationsplattform. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten Marktführern in den Bereichen Technologie, Automobil, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Behörden die Grundlage, um erstklassige KI-Produkte auf den Markt zu bringen. 1996 gegründet, hat Appen Kunden und Niederlassungen auf der ganzen Welt.

