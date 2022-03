Woburn, Massachusetts, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) -Shorai Sans ist eine geometrische serifenlose Schrift, die subtile Nuancen bietet und in einem breiten Spektrum von Anwendungen nahezu unbegrenzt einsetzbar ist, vom Verlagswesen und der Werbung bis hin zu Websites und Technik.Monotype kündigte heute die Einführung von Shorai Sans (https://www.monotype.com/fonts/shorai%C2%AE-sans) an, einer Schrift, die eine neue Ära der Lesbarkeit japanischer Schriften einläutet. Shorai Sans ist nach Tazugane Gothic die zweite japanische Schrift von Monotype. Sie ist eine einfach zu verwendende Schrift, die das Gleichgewicht zwischen japanischem und europäischem Text und den Zeichenabständen optimiert. Das Ergebnis ist eine elegante, charaktervolle und ausdrucksstarke Schrift, die den Anforderungen und Erwartungen von Designern in einer modernen Welt gerecht wird.Shorai vereint die Subtilität traditioneller handgezeichneter Pinselstriche mit klaren, geometrischen Umrissen. Als intellektuell anmutende serifenlose Schrift bietet Shorai mit ihren vereinfachten Buchstabenformen und der großen Bandbreite an Strichstärken Kreativen eine ganzheitliche Lösung für ihr Branding.Shorai Sans wurde als Begleitschrift zu Avenir® Next entwickelt, soll sich harmonisch in moderne internationale Designs einfügen und gleichzeitig die Essenz der japanischen Handschrift bewahren. Shorai geht über die bestehenden serifenlosen japanischen Schriften hinaus und bietet Designern ein breites Spektrum an Ausdruck und Persönlichkeit, mit dem sie spielen können. Die von Yukihiro Nakamura, Akira Kobayashi, Ryota Doi und dem Monotype Studio entworfene Shorai Sans eröffnet neue Horizonte in der japanischen Typografie."Wir haben darauf gedrängt, die Schwere deutlich höher zu machen als bei einer durchschnittlichen japanischen serifenlosen Schrift, und wir haben alle Formen auf ihre Essenz reduziert, wodurch eine echte Einfachheit zum Vorschein kam. Dies ist das Resultat - es ist eine serifenlose Schrift für eine neue Generation", sagt Monotypes Creative Type Director Akira Kobayashi.Type Designer Ryota Doi ergänzt: "Yukihiro Nakamura ist immer wieder für überraschende und spannende Ideen gut. Shorai Sans ist eine Schrift, die sich über Generationen hinweg entwickelt hat. Sie ist geradlinig, spiegelt aber dennoch auf elegante Weise handschriftliche Züge wider - Shorai präsentiert sich mit ihrer kraftvollen Schlichtheit und ihrem menschlichen Touch als japanische Schrift für die Zukunft."Nach der erfolgreichen Einführung von Tazugane Gothic im Januar 2017 ist die Nachfrage nach serifenlosen Schriften auf dem japanischen Markt stetig gestiegen - insbesondere in der Automobilindustrie, die Schriften benötigt, die Solidität und Vertrauen ausstrahlen. Hier wird Shorai in Zukunft ihren Platz finden und gleichzeitig viele Optionen für Technologie- und Telekommunikationsmarken bieten.Preise und Verfügbarkeit: Einzelne Schnitte der Schriftfamilie Shorai sind ab sofort zum Preis von $179 oder €199 pro Stück erhältlich. Das komplette Shorai Sans-Family Pack ist für $999 oder €1099 erhältlich. Einzelne variable Schriften sind für $999 oder €1099 erhältlich.Shorai Sans (https://www.monotype.com/fonts/shorai%C2%AE-sans) ist bis zum 8.April 2022 als Teil des Monotype Fonts (https://www.monotypefonts.com/)-Abonnements und zum Kauf über MyFonts.com (https://www.myfonts.com/) mit einem Einführungsangebot von 60 % auf das komplette Family Pack erhältlich. Weitere Informationen über die Schrift finden Sie in der Font-Story (https://www.monotype.com/resources/font-stories/shorai-sans) auf unserer Website.Informationen zu Monotype Monotype schafft mit Schrift, Technologie und Know-how Marken, die etwas aussagen. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Gießereien zusammen, um den weltweit umfangreichsten Bestand an hochwertigen Schriften anbieten zu können. Weitere Informationen finden Sie unter www.monotype.com.Folgen Sie Monotype auf Twitter (https://twitter.com/Monotype), Instagram (https://www.instagram.com/bymonotype/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/monotype).Monotype ist eine beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragene Marke von Monotype Imaging Inc. und kann auch in anderen Ländern eingetragen sein. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.©2022 Monotype Imaging Holdings Inc. Alle Rechte vorbehalten.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1762829/Shorai_Sans.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1741762/Monotype__Logo.jpgPressekontakt:Bill Connolly,Public Relations,Monotype,Bill.Connolly@monotype.com; Alison Flood,Havas Formula for Monotype - U.S.A.,Monotype@havasformula.com; oder Alice Broughton,ThoughtLDR for Monotype - UK,alice@thoughtldr.com; oder Tanja Koschade,Koschade PR for Monotype - Deutschland,tanja@koschadepr.deOriginal-Content von: Monotype, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161390/5167785