Deutschland muss sich nach Ansicht des BUND-Vorsitzenden Olaf Bandt angesichts des Ukraine-Krieges schnellstmöglich von fossilen Energieträgern verabschieden. "Deutschland muss seine Energieunabhängigkeit stärken", schreibt der Chef der Umweltorganisation in einem Beitrag für die Tageszeitung "nd.DerTag" (Freitagausgabe). "Um in Zukunft nicht mehr am russischen Gas-Tropf zu hängen, ist es höchste Zeit, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie wir fossile Importe aus Russland ersetzen können", so Bandt. Fracking-Gas aus Nordamerika, eine Rückkehr zur Atomenergie oder der Ausbau von weiteren Flüssiggas-Terminals seien keine zukunftsfähige Lösungen. Der Abschied von Kohle, Öl und Gas könne vor allem durch mehr Energieeffizienz und Energiesparen und durch den schnellen und naturverträglichen Ausbau von erneuerbaren Energien erreicht werden. Weiterhin fossile Energieträger aus Russland zu kaufen "kommt einer Unterstützung des Krieges gleich".



