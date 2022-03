Neuer CEO, neuer Ansatz - Peloton startet in dieser Woche testweise ein neues Preismodell bei dem Kunden die Heimtrainer des Unternehmens nicht mehr kaufen müssen, sondern für eine monatliche Gebühr leihen. Die sonst kostenpflichtigen Kurse sind dann bereits enthalten. Es gibt allerdings Zweifel, ob der Schritt das Unternehmen in die gewünschte Richtung bringt.Nach knapp einem Monat im Amt lässt Peloton-CEO Barry McCarthy von Freitag an ein neues Preismodell in den US-Bundesstaaten Texas, Florida, ...

