SPYDR Fang bietet optimiertes Spektrum und Erträge für Klein- und Hobbyanbauer zu einem wettbewerbsfähigen Preis

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, hat die neueste Leuchte seiner SPYDR-Reihe auf den Markt gebracht: SPYDR Fang. Die SPYDR Fang wurde speziell für den Einkäufer im Einzelhandel entwickelt und mit Fluences zuverlässiger, forschungsunterstützter und wissenschaftlich geleiteter Technik gebaut, die von kommerziellen Züchtern auf der ganzen Welt genutzt wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220310005354/de/

Designed specifically for the retail buyer, SPYDR Fang is built with Fluence's trusted, research-backed and science-led engineering leveraged by commercial growers throughout the world. (Photo: Business Wire)