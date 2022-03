New York, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) -Allens Ernennung bringt die Arbeit der gemeinnützigen Organisation zum Aufbau einer von Interessengruppen gesteuerten Wirtschaft voranB Lab, ein globales Netzwerk von Organisationen, die das Wirtschaftssystem umgestalten, gab heute die Ernennung von Eleanor Allen zur neuen Geschäftsführerin bekannt. Als erfahrene Führungspersönlichkeit in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor bringt Allen eine Fülle von Wissen und Verständnis für die Arbeit im Bereich der globalen Auswirkungen mit. Diese Ernennung ist ein entscheidender Moment für B Lab und die B Corp-Bewegung, die eine Machtverschiebung herbeiführen und ein integrativeres, gerechteres und regeneratives Wirtschaftssystem für alle Menschen und den Planeten aufbauen will."Die Wirtschaft spielt eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung der sozialen und ökologischen Krisen, die weltweit zunehmen, und deshalb war die Arbeit von B Lab noch nie so wichtig wie heute", sagte Allen. "In meiner neuen Funktion möchte ich Unternehmen unterstützen und mobilisieren, die erkannt haben, dass Gewinn und Zweck miteinander verbunden werden können."Als Lead Executive wird Allen die strategischen Prioritäten des B Labs vorantreiben, darunter die Weiterentwicklung der B-Corp-Standards, die Förderung einer global integrativen Politik und die Förderung innovativer Partnerschaften, um dem beispiellosen Interesse an der B-Corp-Bewegung gerecht zu werden."Eleanor ist eine echte dienende Führungspersönlichkeit, die nachweislich in der Lage ist, Empathie, Neugier und Einbeziehung mit Schnelligkeit und Entschlossenheit in Einklang zu bringen", so die B Lab-Mitbegründer Andrew Kassoy und Bart Houlahan, die als Vorstandsmitglieder und leitende Berater von Allen bei B Lab bleiben werden. "Wir freuen uns sehr, dass Eleanor sich entschieden hat, ihre außergewöhnliche globale Erfahrung in die B-Corp-Bewegung einzubringen."Um die vollständige Pressemitteilung zu lesen, besuchen Sie bitte diese Seite.Informationen zu B Lab: Das B Lab verändert die Weltwirtschaft zum Nutzen aller Menschen, Gemeinschaften und des Planeten. Als führendes Unternehmen im Bereich des wirtschaftlichen Systemwandels entwickelt unser globales Netzwerk Standards, Richtlinien, Instrumente und Programme für die Wirtschaft und zertifiziert Unternehmen, die eine Vorreiterrolle einnehmen - die sogenannten B Corps. Bis heute umfasst unsere Gemeinschaft 400.000 Mitarbeiter in über 4.700 B Corps in 78 Ländern und 155 Branchen, und mehr als 150.000 Unternehmen verwalten ihre Auswirkungen mit dem B Impact Assessment und dem SDG Action Manager. B Lab hat weltweit mehr als 50 Unternehmensstatuten geschaffen und geleitet, die Stakeholder Governance ermöglichen, und mehr als 10.000 Unternehmen nutzen diesen Rechtsrahmen. Um mehr zu erfahren und sich der Bewegung anzuschließen, besuchen Sie www.bcorporation.net.Pressekontakt:press@bcorporation.netOriginal-Content von: B Lab, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158430/5167821