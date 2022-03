Wie das in Montreal ansässige Unternehmen AON3D heute bekannt gab, wird sein Hochtemperatur-Industrie-3D-Drucker AON M2+ eine optionale Firmware-Aktualisierung erhalten, um 3D-Druck im "Duplication and Mirror Mode" zu ermöglichen. Dieses leistungsstarke Funktionsmerkmal wird die Druckleistung neuer und bestehender M2+-Maschinen verdoppeln, um dem steigenden Bedarf von Fertigungsstandorten gerecht zu werden. Kombiniert mit uneingeschränktem Zugang zu den weltweit fortschrittlichsten thermoplastischen Kunststoffen, dem größten Erstellungsvolumen seiner Klasse sowie Funktionen, die die Teilenachbearbeitung minimieren, ist der AON M2+ weiterhin die Fertigungslösung der Wahl von Unternehmen und bietet die Fähigkeit, langlebige einsatzfertige Teile in großem Maßstab in der Hälfte der Zeit im Vergleich zu anderen Hochtemperatur-3D-Druckern zu produzieren.

Durch diese Aktualisierung wird der AON M2+ in der Lage sein, zwei gleiche oder spiegelbildliche Teile durch das Independent Dual Extrusion (IDEX) System, das die Maschinenleistung verdoppelt, gleichzeitig zu drucken. Über die verbesserten Produktionsfähigkeiten hinaus bietet das IDEX-System mehr Gestaltungsfreiheit, wie etwa die Fähigkeit, große interne Geometrien und nichtlineare Löcher mit wasserlöslichen Supportoptionen zu drucken, während gleichzeitig die arbeitsintensive Nachbearbeitung minimiert wird.

Im Gegensatz zu anderen gegenwärtig verfügbaren 3D-Druckern mit IDEX ist der AON M2+ auch zum Ausdrucken von Hochleistungsmaterialien fähig, darunter PEEK, PEKK und ULTEM, die einige der festesten und gegenwärtig besten verfügbaren Materialeigenschaften im Bereich des 3D-Drucks bieten:

Höheres Verhältnis von Stärke zu Gewicht als viele Metalle

Hohe Hitzebeständigkeit Dauereinsatztemperatur von bis zu 260°C

Hohe chemische Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Kohlenwasserstoff

Geringe Reibung hohe Verschleißfestigkeit

Viele weitere Vorteile

Durch das Duplication Mode-Upgrade bietet der AON M2+ das doppelte Format, die doppelte Druckleistung und zusätzliche Materialoptionen im Vergleich zu jedem anderen Hochtemperatur-3D-Drucker auf dem Markt, dessen Preis weniger als 60.000 US-Dollar beträgt. Der "Duplication and Mirror Mode" wird mit unserer Firmware-Aktualisierung voraussichtlich im Herbst dieses Jahres eingeführt. Bestehende AON M2+-Kunden können die Aktualisierung im Rahmen eines Erfolgsplans kostenlos erwerben. Weitere Informationen über den AON M2+, unkomplizierte Finanzierungsmöglichkeiten und Hochleistungsmaterialoptionen finden Sie unter AON3D.com.

Über AON3D

Bei AON3D handelt es sich um ein im Jahr 2015 von einem Team von Werkstoffingenieuren gegründetes, in Montreal ansässiges und auf additive Fertigung ausgerichtetes Hardware-, Software- und Materialforschungsunternehmen.

Unsere Lösungen treiben die Innovation für hunderte Unternehmen, die von Kleinunternehmen bis hin zu multinationalen Fortune-500-Unternehmen und Regierungsbehörden reichen, in mehr als 25 Ländern voran.

