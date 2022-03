Auch an der Wall Street schlug sich die enttäuschte Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine in fallenden Kursen nieder. Von der Dynamik des Vortages war am Donnerstag nicht mehr viel übrig, auch wenn sich sowohl der Dow Jones Industrial Average als auch der Nasdaq 100 am Nachmittag bemühten, die Verluste einzudämmen.Den zweiten Tag in Folge gaben die Ölpreise nach - wenn auch weniger stark als am Mittwoch. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um zwei Prozent auf 109 Dollar ...

