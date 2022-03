Die Bank of Russia hat angekündigt ihre Goldkäufe vom Inlandsmarkt wieder aufnehmen zu wollen. Fast zwei Jahre lang war das inländische Goldkaufprogramm nämlich ausgesetzt gewesen. Dies geschah auch in einer Zeit der (damals) hohen Goldpreise. In den Jahren zuvor hatte Russland seine Goldreserven kräftig aufgestockt. Der Grund für die jetzt angekündigten neuen Goldkäufe sei der Wunsch nach einer finanziellen stabilen Lage. Allerdings könnte es auch zu Goldverkäufen kommen, da Russland mit einem ...

