Majuro, Republik Marshallinseln, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) -Gate.io, einer der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, hat im Rahmen seines umfassenderen Angebots für institutionelle Dienstleistungen ein neues Broker-Programm ins Leben gerufen (https://www.gate.io/broker_program?ch=prn0311). Das Programm bietet Händlern mit hohem Volumen spannende Anreize, das Gate.io-Ökosystem zu nutzen.Das weltweite Broker-Programm von Gate.ioDas neue Broker-Programm von Gate.io (https://www.gate.io/broker_program?ch=prn0311) besteht aus drei umfassenden Brokerage-Diensten, Portal Broker, API Broker und Exchange Broker. Diese Maklerdienste ermöglichen es Brokern, Benutzer auf die Plattform einzuladen, als ihre Broker zu fungieren und Rabatte und Prämien basierend auf den nachfolgenden Trades dieser Benutzer zu verdienen.Der Portal-Broker-Service ist das einfachste Konto im Angebot, bei dem die Broker einen einfachen Empfehlungslink verwenden, um Benutzer auf Gate.io zu verweisen und bis zu 50 % an Prämien für den Spothandel zu verdienen. Der API-Broker-Dienst verwendet auch einen Verweis-Link, zielt jedoch darauf ab, Anreize für Benutzer zu schaffen, die umfassenden API-Handelsfunktionen von Gate.io zu nutzen. Die Broker können bis zu 50 % an Prämien für den Spothandel verdienen, die durch ihre Empfehlungen über den API-Handel erzielt werden.Zu guter Letzt richtet sich der Exchange Broker-Dienst auch an kleinere Börsen sowie an DeFi- und GameFi-Dienste. Diese Plattformen können bis zu 100.000 Unterkonten für den Handel über Gate.io erstellen, die Sätze und Gebühren festlegen, die Benutzer auf ihrer Plattform zahlen, und Rabatte für jeden einzelnen Handel verdienen, der über ihr Konto getätigt wird. Dabei gibt es bis zu 40 % Prämien für den Spothandel.Informationen zu Gate.ioGate.io bietet seinen über 10 Millionen Nutzern aus 190 Ländern weltweit Zugang zu über 1.300 der weltweit führenden Kryptowährungen. Die Plattform ermöglicht es den Benutzern, über Spot-, Margin-, Termin- und Kontraktmärkte hinweg zu handeln, während sie DeFi-Produkte über Hipo DeFi, Depotdienste über Wallet.io, Investitionen über Gate Labs und Gate Ventures anbietet und gleichzeitig ihr spezielles GateChain-Ökosystem unterstützt. Außerdem bietet das Unternehmen eine Vielzahl integrierter Produkte und Dienstleistungen an, wie z. B. seine Startup-IEO-Plattform, den NFT Magic Box-Marktplatz und andere.Pressekontakt:Alpha Zou,+86-18612778111Original-Content von: Gate.io, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161375/5167831