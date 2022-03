Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Alle Finanzkennzahlen der Mikron Gruppe deutlich besser als im Vorjahr



11.03.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Biel, 11. März 2022, 7.00 Uhr. - Im Jahr 2021 konnte die Mikron Gruppe ihre Ertragslage deutlich verbessern. Alle Finanzkennzahlen sind wesentlich positiver als im Vorjahr. Haupttreiber für diese erfreuliche Entwicklung waren die im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossene Restrukturierung sowie die deutlichen Umsatzsteigerungen beider Geschäftssegmente. Der Nettoumsatz der Gruppe stieg von CHF 257.8 Mio. auf CHF 289.5 Mio. (+12.3%). Der EBIT der Gruppe beläuft sich für 2021 auf CHF 17.6 Mio. (2020: CHF -4.7 Mio. vor Restrukturierungskosten und CHF -20.8 Mio. nach Restrukturierungskosten), und der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit beträgt beachtliche CHF 50.7 Mio. (2020: CHF 9.2 Mio.). Ende 2020 hatte die Mikron Gruppe die umfassenden Restrukturierungsmassnahmen des Vorjahres mit der Aufgabe des Maschinenbaus in Rottweil (Deutschland) und der Fokussierung auf Werkzeuge abgeschlossen. Der Standort Berlin wurde geschlossen. Zur Vereinfachung der Organisation beschloss der Verwaltungsrat der Mikron Holding AG zudem, die vier Schweizer Tochtergesellschaften Mikron SA Boudry, Mikron SA Agno, Mikron Tool SA Agno und Mikron Management AG, Langenthal, rückwirkend auf den 1. Januar 2021 in die Mikron Switzerland AG zu fusionieren. Die Mikron Holding AG, Biel, blieb eine eigenständige Gesellschaft. Die Fusion der vier Schweizer Tochtergesellschaften hatte einen einmaligen positiven Steuereffekt für das Geschäftsjahr 2021 von rund CHF 5 Mio. durch die Nutzung und Aktivierung von steuerlichen Verlustvorträgen. Der Zusammenschluss hat keine Auswirkungen auf die operative Tätigkeit der Gruppe oder auf die Führung der einzelnen Standorte. Bestellungseingang und Nettoumsatz Die Mikron Gruppe verzeichnete im Jahr 2021 einen Bestellungseingang von CHF 305.7 Mio., was einer Steigerung von 14.4% gegenüber dem Vorjahr (CHF 267.3 Mio.) entspricht. Mit einem Nettoumsatz von CHF 289.5 Mio. übertraf die Mikron Gruppe das Vorjahresergebnis von CHF 257.8 Mio. um 12.3%. Europa bleibt für Mikron der wichtigste Markt mit einem Anteil von rund 50% am Gesamtumsatz im Jahr 2021 (2020: 46%). Nordamerika liegt mit einem Anteil von 33% weiterhin an zweiter Stelle (Vorjahr: 37%). Das mit Abstand stärkste Marktsegment ist die Pharma- und Medizintechnikbranche mit 56% (Vorjahr: 56%). Die Automobilindustrie trug 11% (Vorjahr: 14%) zum Gesamtumsatz bei. Auftragsbestand und Kapazitätsauslastung Mit CHF 176.7 Mio. lag der Auftragsbestand der Mikron Gruppe per Ende 2021 um 9.3% über dem Wert des Vorjahres. Die Auslastung im Segment Mikron Automation und in der Division Mikron Tool war während des ganzen Jahres hoch. In der Division Mikron Machining führte die geringe Nachfrage in der ersten Jahreshälfte noch zu Leerkapazitäten, denen mit angepassten Arbeitszeiten begegnet wurde. In den letzten Monaten des Berichtsjahrs waren die Kapazitäten von Mikron Machining dann ebenfalls gut ausgelastet. Rentabilität Im Geschäftsjahr 2021 gelang es der Mikron Gruppe, EBIT und Unternehmensergebnis deutlich zu verbessern. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte Mikron den EBIT von CHF -4.7 Mio. (vor Restrukturierungskosten) auf CHF 17.6 Mio. und verwandelte den Jahresverlust von CHF -22.1 Mio. in einen Gewinn von CHF 17.0 Mio. Damit erreichte die Gruppe für 2021 eine EBIT-Marge von 6.1%. Das Unternehmensergebnis pro Aktie für das Jahr 2021 betrug CHF 1.04 (Vorjahr: CHF -1.35). Ausschüttung an die Aktionäre Der Verwaltungsrat der Mikron Gruppe wird der Generalversammlung vom 27. April 2022 eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 0.24 pro Aktie beantragen. Ausblick Im Vergleich zum Jahresbeginn 2021 geht die Mikron Gruppe deutlich gestärkt in das Geschäftsjahr 2022, mit einer verbesserten Kostenstruktur, einem soliden Auftragsbestand in beiden Geschäftssegmenten und einer guten Nachfrageentwicklung in allen wichtigen Absatzmärkten. Mikron strebt für das laufende Jahr eine weitere Verbesserung der Profitabilität an. Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bleibt schwierig. Dies liegt zum einen an der unvorhersehbaren Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine und zum anderen an der unsicheren Verfügbarkeit von Rohstoffen und Zulieferteilen. Kurzporträt der Mikron Gruppe Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt äusserst präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Automobil-, der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China und Litauen. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1300 Mitarbeitende. Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021 Gleichzeitig mit dieser Medienmitteilung erscheint der Jahresabschluss als Geschäftsbericht 2021: www.mikron.com/reports und als Online-Version: https://report.mikron.com. Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR www.mikron.com/news Ad-hoc-Mitteilung (pdf)

Schlüsselzahlen der Mikron Gruppe 2021 2020 +/- CHF Mio.1) Bestellungen2) 305.7 267.3 14.4% - Machining Solutions 135.4 96.0 41.0% - Automation 170.5 171.5 -0.6% Nettoumsatz 289.5 257.8 12.3% - Machining Solutions 112.9 96.3 17.2% - Automation 176.7 161.7 9.3% Auftragsbestand2) 176.7 161.6 9.3% - Machining Solutions 61.1 38.2 59.9% - Automation 115.6 123.4 -6.3% Personalbestand2) 1'327 1'331 -0.3% - Machining Solutions 523 545 -4.0% - Automation 775 759 2.1% EBIT2), vor Restrukturierungskosten 17.6 -4.7 n/a - Machining Solutions 2.5 -13.6 n/a - Automation 15.8 9.1 73.6% EBIT2) 17.6 -20.8 n/a - Machining Solutions 2.5 -21.6 n/a - Automation 15.8 1.1 1'336.4% Unternehmensergebnis 17.0 -22.1 n/a Betrieblicher Cashflow 50.7 9.2 451.1% Bilanzsumme 300.0 277.1 8.3% Eigenkapitalquote 55.0% 52.5% 2.5% 1) ausser Personalbestand und %

KontaktMikron Management AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO Mikron Group Telefon +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com Investor-Relations-Kalender 27.04.2022, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2022 (virtuelle Konferenz) 20.07.2022, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Halbjahresergebnis 2022

