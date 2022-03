Specifica, ein privates Unternehmen für Antikörper-Engineering mit Schwerpunkt auf innovativen In-vitro-Antikörperbibliotheken und -Entdeckungswerkzeugen, gab die vor kurzem erfolgte Erteilung von zwei neuen Patenten durch das US-amerikanische Patent- und Markenamt bekannt, die "Antikörperbibliotheken mit maximierten Eigenschaften für die Antikörperentwicklung" für Methoden in Verbindung mit der Konstruktion seiner Gen-3-Antikörper-Entdeckungsplattform sowie für Bibliotheken, die mit diesen Methoden erstellt wurden, beanspruchen. Die den Patenten zugrunde liegende Technologie wird auch in zwei aktuellen Veröffentlichungen1,2 beschrieben.

Antikörper sind die am schnellsten wachsende Kategorie von Therapeutika, die neun der zwanzig meistverkauften Arzneimittel darstellen3. Prognosen zufolge wird der globale Antikörper-Therapie-Markt von 178,50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 451,89 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14,1 Prozent ansteigen4. Traditionell wurden therapeutische Antikörper durch die Entnahme von Immunreaktionen erzeugt, entweder von ingezüchteten oder transgenen Mäusen, oder von immunen Menschen. Obwohl seit langem ein Interesse an der Verwendung von In-vitro-Antikörper-Bibliotheken, die ohne Tierversuche auskommen, besteht, sind In-vitro-Bibliotheken mit zwei Hauptbedenken behaftet: Die Bindungsaffinitäten sind tendenziell niedriger und unzureichende Entwicklungsfähigkeiten sind gängig, was die Weiterentwicklung zu erfolgreichen Arzneimitteln erschwert. Die beiden erteilten Patente betreffen die Plattform zur Entdeckung von Gen-3-Antikörpern von Specifica, die diese beiden Probleme überwindet.

Die Patente US10954508B2 und US11254931B2 umfassen Antikörperbibliotheken, die Antikörper mit maximaler Entwicklungsfähigkeit erzeugen, sowie Methoden zu deren Erzeugung. Die Gen-3-Antikörper-Bibliotheken von Specifica kombinieren die Verwendung zuverlässiger Antikörper, die in der Klinik als Rahmenwerke bereits validiert wurden, mit antikörpergerüst-kompatiblen Bindungsschleifen-Sequenzen (CDRs) von natürlichen Antikörpern, denen die meisten Sequenzverbindlichkeiten zur Verbesserung der Entwicklungsfähigkeit fehlen. Bei Selektionskampagnen mit der Gen-3-Plattform werden sowohl Phagen- als auch Hefe-Display eingesetzt, um eine große Vielfalt spezieller Antikörper mit hoher Affinität und geringen Entwicklungsproblemen zu erzeugen, ohne dass in den meisten Fällen eine weitere Affinitätsreifung oder Entwicklung vonnöten ist.

"Die Erteilung dieser beiden Patente bestätigt tatsächlich die Innovation, die hinter unserer Gen-3-Plattform steht, und ist eine Anerkennung der innovativen Forschungsarbeiten, die das Specifica-Team betreibt. Wir lieben es, innovativ zu sein, und haben seit unserer Gründung über 100 Bibliotheken erstellt. Dadurch haben wir ein tiefgreifendes Verständnis für die Probleme, die mit dem Aufbau von Antikörperbibliotheken von höchster Qualität verbunden sind", sagte Andrew Bradbury, Co-Founder und CSO von Specifica. "Ich denke, diese Patente und die Veröffentlichungen untermauern den Status von Specifica als Anbieter der besten Lösung für die In-vitro-Antikörperforschung."

Über Specifica

Specifica ist ein rapide wachsendes Antikörper-Engineering-Unternehmen, das der Pharmaindustrie erstklassige In-vitro-Antikörper-Entdeckungs-Bibliotheken, Auswahl- und Informatiktools sowie Entdeckungs- und Optimierungsdienstleistungen bereitstellt. Die patentierte Gen-3-Antikörper-Bibliothek-Entdeckungsplattform von Specifica liefert arzneimittelähnliche Antikörper mit breiter Vielfalt, hohen Affinitäten und wenig biophysikalischen Verbindlichkeiten direkt von Auswahlen, was den Bedarf an nachgelagertem Affinitäts- und biophysikalischem Engineering minimiert. Neben der Konzeption von Antikörper-Bibliotheken im eigenen Unternehmen arbeitet Specifica eng mit Partnern zusammen, um kundenspezifische Bibliotheken zu entwickeln, in denen wesentliche Elemente den Bedürfnissen der Partner entsprechend optimiert werden. Der Zugriff auf die Leistungsstärke der Gen-3-Plattform ist durch die Beauftragung von Specifica mit der Durchführung von Antikörper-Entdeckungskampagnen oder durch den kompletten Transfer der Plattform-Technologie ins eigene Unternehmen möglich. Im Jahr 2021 führte Specifica Vereinbarungen mit 10 neuen Unternehmen durch. Zudem startete Specifica 16 neue Entdeckungs- und Optimierungsprogramme durch die Erweiterung von fünf seiner existierenden Partnerschaften. Ferner brachte Specifica in Zusammenarbeit mit seinem Software-Partner OpenEye eine neue Reihe von Antikörper-Informatik-Tools auf den Markt, nämlich AbXtract. Specifica hat seinen Hauptsitz in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico. Weitere Informationen finden Sie auf www.specifica.bio und indem Sie Specifica auf Twitter und LinkedIn folgen.

