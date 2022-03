Die Formel 1 und Lenovo haben heute bekannt gegeben, dass Lenovo offizieller Partner für die kommende Saison 2022 ist. Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird die Spitzentechnologie von Lenovo in allen Bereichen der Formel 1 zum Einsatz kommen, um der internationalen Fangemeinde weiterhin Rennsport und Unterhaltung auf höchstem Niveau zu bieten. Als weltweit führende Unternehmen in ihren jeweiligen Disziplinen wollen die Formel 1 und Lenovo die Grenzen dessen verschieben, was möglich ist, wenn Sport mit fortschrittlicher Technologie kombiniert wird.

In den kommenden Jahren soll die Technologie von Lenovo in der gesamten Formel-1-Organisation eingesetzt werden, sowohl an der Basis als auch bei den Rennen. Die Hardware-Geräte von Lenovo sowie die "High Performance Computing"- und Server-Lösungen werden verstärkt in die Betriebsabläufe des Unternehmens integriert. Vom Einsatz leistungsfähiger Lösungen zur Datenerhebung vor Ort über die Produktion hochwertigerer Inhalte bis hin zur Unterstützung von Broadcast-Anwendungen wird die Zusammenarbeit zwischen der Formel 1 und Lenovo zu einem besseren Zuschauererlebnis führen.

Durch die Partnerschaft wird die globale Präsenz von Lenovo gesteigert und die Leistungsfähigkeit von Lenovo auf globaler Ebene präsentiert. Außerdem wird die branchenweit führende Hardwaretechnologie in die Kernbereiche der Formel 1 integriert. Das Unternehmen plant, die umfassende Auswahl an Premium-Hardware von Lenovo sowie innovative Technologien der nächsten Generation, wie z. B. Augmented und Virtual Reality, zu nutzen, um die F1-Fans auf neue und attraktivere Weise mit dem Sport in Verbindung zu bringen.

Anfang dieses Jahres gab die F1bekannt, dass sie ihren Einsatz für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten für unterrepräsentierte Gruppen in Form von zehn jährlichen Ingenieursstipendien bis zum Jahr 2025 verlängert hat. Lenovo konzentriert sich zudem auf Vielfalt und Inklusion sowie den Abbau von Hemmnissen und wird im Rahmen der Partnerschaft mit F1 an Projekten in diesem wichtigen Bereich arbeiten.

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, sagte:

"Während wir uns auf unsere Rekord-Saison vorbereiten, freuen wir uns, Lenovo im Team willkommen zu heißen und unsere Stärken mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen zu vereinen. Wie bei allen Dingen in der Formel 1 kommt es auf Präzision und Detailgenauigkeit an. Lenovo wird uns während der gesamten Saison mit Erfahrung und innovativen Technologien zur Seite stehen. Unsere Fans erwarten das Beste bei allem, was wir tun, und Lenovo ist mit seinen erstklassigen Hardware-Angeboten der perfekte Partner. Wir stehen am Beginn einer neuen Ära unseres Sports und wir sind entschlossen, unseren treuen Anhängern auf der ganzen Welt ein erstklassiges Erlebnis zu bieten."

Yang Yuanqing, Vorsitzender und CEO von Lenovo, sagte:

"Wir sind stolz darauf, unsere neue internationale Partnerschaft mit der Formel 1, dem prestigeträchtigsten Motorsportwettbewerb der Welt, bekannt zu geben und eine halbe Milliarde Fans auf der ganzen Welt mit spannenden, innovativen Erlebnissen zu begeistern. Diese Partnerschaft basiert auf unserer gemeinsamen Leidenschaft für Innovation, Performance und Siegeswillen. Gemeinsam werden Lenovo und die Formel 1 die technologischen Grenzen verschieben und dazu beitragen, eine schnellere, intelligentere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten."

Luca Rossi, Präsident der Intelligent Devices Group bei Lenovo, sagte:

"Die Partnerschaft mit der Formel 1 und der Einsatz der intelligenten Lösungen von Lenovo in der gesamten Organisation, vom Basisbetrieb bis hin zu den atemberaubenden Grands Prix, wird dazu beitragen, die Grenzen des Möglichen zu verschieben und das Rennerlebnis zu verändern. Die Formel 1 fokussiert sich auf ihre digitale Transformation und darauf, ihre Fans weiterhin in Staunen zu versetzen und zu begeistern. Das Portfolio von Lenovo an Hardware, Dienstleistungen und Lösungen wird der Formel 1 dabei helfen, neue Wege zu schaffen, damit Fans in aller Welt den gleichen Nervenkitzel erleben können wie an der Strecke."

Über Formula 1

Formula 1, auf Deutsch Formel 1-Rennsport begann 1950 und ist der prestigeträchtigste Motorsportwettbewerb der Welt sowie die weltweit beliebteste jährliche Sportserie. FIA Formula One World Championship Limited gehört zur Formula 1 und hat die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship inne. Formula 1 ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK), die der Formula One Group Tracking Stock zugerechnet wird. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1 Logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und verwandte Markenzeichen sind Markenzeichen von Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein Fortune-Global-500-Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 60 Mrd. USD, das Kunden in 180 Märkten rund um die Welt bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, entwickeln wir Technologien, welche die Welt verändern und jeden Tag Millionen von Kunden vernetzen (durch Geräte und Infrastruktur) und befähigen (durch Lösungen, Dienste und Software) und die gemeinsam eine stärker integrierte, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für alle und überall schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Meldungen lesen Sie bitte auf unserem StoryHub.

