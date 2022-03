Kursziel von € 34.00: wallstreet:online AG: Neues Research-Update bestätigt Kauf-Empfehlung für WSO1

Warburg Research legte kürzlich ein neues Research-Update zur Aktie der wallstreet:online AG vor. Die Analysten bestätigen darin die Kaufempfehlung und das Kursziel von € 34.00. Warburg Research legte kürzlich ein neues Research-Update zur Aktie der wallstreet:online AG vor. Unter anderem basierend auf den vorläufigen Finanzzahlen für 2021, dem 82%igen Umsatzwachstum im Vergleich zu 2020 und dem starken Anstieg im Bereich der Brokerage-Kunden, bestätigt das Research-Haus die Kaufempfehlung und das Kursziel von € 34.00. Das Research-Update legt die vor wenigen Tagen veröffentlichten vorläufigen Finanzzahlen der wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609, FSE:WSO1) für 2021 sowie die Guidance für 2022 zu Grunde. Das Unternehmen meldete einen vorläufigen Umsatz von € 51,4 Mio., was einem Plus von 82% gegenüber 2020 und einem neuen Umsatzrekord entspricht. Das vorläufige bereinigte EBITDA vor den Kundengewinnungskosten für den Smartbroker wuchs um 45% auf € 17,5 Mio. Für 2022 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen € 62 und €67 Mio. bei einem bereinigten EBITDA nach Kundengewinnungskosten zwischen € 10 und € 12 Mio. Das wichtigste Projekt des Jahres wird dabei die Markteinführung der Smartbroker Cloud Platform und des neugestalteten Frontends inklusive eigener App sein. Warburg dazu: "Das derzeitige Geschäftsmodell von Smartbroker umfasst ein Frontend für den Kunden, während die Depotsverwaltung und Transaktionsabwicklung von externen Partnern bereitgestellt werden. Durch die Internalisierung der Handelsplattform deckt wallstreet:online jedoch breitere Teile der Wertschöpfungskette ab und sollte in der Lage sein, langfristig stärker wachsen zu können. Allerdings erfordert dieser Schritt relativ hohe Investitionen im Jahr 2022 (...). Die vorläufigen Zahlen unterstreichen den Wachstumskurs des Unternehmens. Zudem sollten sich die Investitionen in die eigene Handelsplattform langfristig auszahlen und strategisch absolut sinnvoll sein. Wir haben unser Modell aktualisiert und bekräftigen unser Kursziel und unsere Kaufempfehlung." Das gesamte Update findet sich hier auf der Investor Relations-Website der wallstreet:online AG (Link). Autor: Unternehmenskommunikation Enthaltene Werte: DE000A2GS609

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )