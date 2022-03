Reich ersetzt den vormaligen CFO, Krish Venkataraman, der in den Vorstand von KnowBe4 wechselt

KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform weltweit für Schulungen zu Security Awareness (Sicherheitsbewusstsein) und Phishing-Simulationen, hat heute bekannt gegeben, dass mit Bob Reich ein neuer Chief Financial Officer seine Rolle angetreten hat und den ehemaligen CFO, Krish Venkataraman, ersetzt, der in den Vorstand von KnowBe4 wechseln wird.

Reich verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung innovativer Wertschöpfungsstrategien und über umfangreiche Kenntnisse im Bereich Wirtschaft und Finanzen, die er in seine neue Rolle einbringen wird. Er hatte in der Vergangenheit Führungspositionen bei einer Reihe namhafter öffentlicher und privater Unternehmen inne. Zuletzt war er EVP und CFO der Catalina Marketing Corporation und zuvor EVP und CFO der Syniverse Holdings, Inc. Frühere Rollen umfassen unter anderem SVP und CFO für Hawaiian Telcom Communications, Inc., sowie Führungspositionen bei McLeodUSA, Inc., und bei der Wisconsin Central Transportation Corporation. Reich begann seine Finanzkarriere bei Deloitte in Chicago.

"Bob Reich ist ein erfahrener Finanzexperte, der über herausragende Führungserfahrung bei mehreren globalen Software- und Technologieunternehmen verfügt", so Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Wir freuen uns sehr, ihn im Führungsteam willkommen zu heißen, und sind überzeugt, dass seine Fähigkeiten und Kompetenzen hervorragend zu den zukünftigen Wachstumsplänen von KnowBe4 passen werden. Wir sind Krish Venkataraman sehr dankbar für seine Führung und seinen Geschäftssinn, denn er hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, KnowBe4 im vergangenen Jahr erfolgreich an die Börse zu bringen. Er wechselt nun in unseren Vorstand, und wir sind sehr dankbar, dass wir auch weiterhin von seinen Beiträgen und seiner Unterstützung profitieren können."

"Krish Venkataraman hat ein hervorragendes, leistungsstarkes Finanz- und Anlegerpflegeteam bei KnowBe4 zusammengestellt", sagte Reich. "Es ist mir eine Ehre, seine Nachfolge als neuer CFO von KnowBe4 anzutreten, und ich freue mich darauf, mit Stu Sjouwerman und dem Rest des Führungsteams zusammenzuarbeiten und die unglaubliche Erfolgsgeschichte von KnowBe4 fortzusetzen."

Über KnowBe4

Kevin Mitnick, ein international anerkannter Fachmann für Cybersicherheit und Chief Hacking Officer bei KnowBe4, trug ausgehend von seiner gut dokumentierten Taktik des Social Engineering zur Gestaltung der KnowBe4-Schulungen bei.

