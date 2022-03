DJ Im Premier Inn-Hotel im Braunschweiger Welfenhof können Reisende jetzt in 29 zusätzlichen Zimmern übernachten - Ausbau von 174 auf 203 Einheiten - Hotel-Standort aus Portfolio-Übernahme der Centro Group

Braunschweig/Frankfurt am Main (pts006/11.03.2022/07:20) - Nach mehrmonatigem Um- und Ausbaumaßnahmen können Reisende ab dem heutigen Freitag in 203 statt bislang 174 Zimmern des Premier Inn Braunschweig City Centre übernachten. Das in dem überregional bekannten Welfenhof-Komplex befindliche Hotel der britischen Marke stammt aus dem Ende 2020 übernommenen Portfolio der Centro Group. Im vergangenen Sommer konnten Braunschweig-Besucher erstmals in dem Haus mit der lila Marke einchecken. Bereits damals wurde jedoch die Entscheidung getroffen, im Rahmen der Modernisierung des Welfenhof-Komplexes auch das Zimmerangebot zu erweitern.

"Aufgrund der hervorragenden Lage in der Haupt-Fußgängerzone Braunschweigs und der attraktiven Kombination mit den anderen Angeboten des Welfenhofs war es für uns keine Frage, diese Chance einer Erweiterung um 29 Zimmer gerne zu nutzen", erläutert Inge Van Ooteghem, Chief Operating Officer von Premier Inn Deutschland: "Denn der Standort hat besondere Qualität. Nicht nur wegen der Zentrumslage sowie der Gastronomie, Praxen und Büros im direkten Umfeld, sondern auch weil Reisende binnen Minuten alle bekannten Wahrzeichen der Stadt erreichen können." Dazu gehören die Burg Dankwarderode, das Residenzschloss, das Altstadtrathaus sowie der Burgplatz mit dem Braunschweiger Löwen.

Der Aus- und Umbau erfolgte durch die Welfenhof-Eigentümer, die Deutsche Immobilien Opportunitäten AG (DIO AG). "Der Bedarf an hochwertigen Übernachtungsangeboten ist hier im Vergleich zum Angebot unverändert groß. Auch durch Corona hat sich an der Attraktivität dieser Lage im Herzen der Stadt nichts geändert", so Philipp Kraneis, Vorstand der DIO AG: "Nach dem Abschluss der Arbeiten können Gäste den Aufenthalt noch besser genießen. Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie gut die Zusammenarbeit mit einer starken und kreativen Marke wie Premier Inn läuft."

Insgesamt 13 Standorte der Centro Group im gesamten Bundesgebiet wurden Ende 2020 durch Premier Inn übernommen, davon inklusive Braunschweig sechs bereits bestehende Häuser. Zwischenzeitlich wurde in Lübeck zudem eine der Projektentwicklungen dieses Portfolios fertiggestellt. 35 Premier Inn-Standorte sind aktuell im Betrieb. Insgesamt hat sich die Hotelgruppe aus Großbritannien seit 2015 in mehr als 30 Großstädten 75 Standorte mit rund 14.000 Zimmern gesichert.

Über Premier Inn: Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen in bester Lage. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende. Alle Preise gelten pro Zimmer, Kinder bis einschließlich 15 Jahren schlafen und frühstücken gratis. Ein abwechslungsreiches Frühstück ermöglicht Gästen einen idealen Start in den Tag. Nach einem herausragenden Auftakt des ersten Premier Inn Hotels an der Frankfurter Messe im Jahr 2016 sind aktuell 35 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 75 Standorte mit rund 14.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und etwa 79.000 Zimmern. http://www.premierinn.de

Über Whitbread PLC: Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen, das im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet ist. www.whitbread.com

