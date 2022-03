Als Nachfolger wurde Richard W. Smith gewählt

Die FedEx Corporation (NYSE: FDX) hat heute bekannt gegeben, dass Donald F. Colleran, der Präsident und CEO von FedEx Express, nach einer hervorragenden Karriere mit fast 40 Jahren bei FedEx zum 31. Dezember 2022 in den Ruhestand treten wird. Richard W. Smith, Präsident der Region Nord-, Mittel- und Südamerika und Executive Vice President des Geschäftsbereichs Global Support, wird die Nachfolge von Colleran als Präsident und CEO von FedEx Express antreten.

Colleran hat verschiedene wichtige Führungspositionen bei FedEx angenommen, seit er 1989 im Rahmen der Übernahme von Flying Tigers zu FedEx stieß. 1992 siedelte er nach Tokio um, wo er eine 12-jährige Laufbahn im internationalen Vertrieb und in der internationalen Betriebsführung begann, die ihn von Tokio über Hongkong nach Toronto führte, wo er zum Präsidenten von FedEx Express Canada aufstieg. Als einer der Pioniere unseres internationalen Geschäfts schuf Colleran mit an den Grundlagen für das erhebliche Wachstum in diesem Sektor des Portfolios von FedEx. Danach diente er als Senior Vice President für den internationalen Vertrieb, bevor er 2017 zum Executive Vice President und Chief Sales Officer der FedEx Corp. ernannt wurde. Seine aktuelle Rolle als Präsident und CEO von FedEx Express nahm er 2019 an.

"Von der Einführung neuer Möglichkeiten für unsere Kunden bis hin zur Führung unseres globalen Teams bei FedEx Express während einiger der schwierigsten Zeiträume wie nicht zuletzt während der COVID-19-Pandemie war Colleran maßgeblich am Aufbau und an der Umsetzung unserer bemerkenswerten globalen Wachstumsstrategie beteiligt", sagte Raj Subramaniam, Präsident und COO der FedEx Corp. "Im Laufe seiner Karriere bewies er einen unerschütterlichen Einsatz für unsere Kunden und unsere Teammitglieder. Don Colleran ist eine absolute Respektsperson, und der große Unterschied, den er während seiner Amtszeit bei FedEx geleistet hat, verdient meine Hochachtung besonders als standhafter Verfechter unserer weltberühmten Unternehmenskultur. Zusätzlich zu seinen beeindruckenden Geschäftsergebnissen über mehrere Jahrzehnte hinweg hinterlässt Colleran auch ein Erbe als Mentor, der ein unglaubliches Führungsteam aufgebaut hat, welches das Express-Geschäft auf die nächste Stufe bringen wird. Wir wünschen ihm alles Gute im Ruhestand nach seiner langen und herausragenden Karriere."

Richard W. Smith wird am 1. April 2022 zum Präsidenten und designierten CEO von FedEx Express aufsteigen und seine vollständigen Aufgabenbereiche am 1. September 2022 übernehmen. Colleran bleibt FedEx Express bis Ende Dezember als CEO Executive Advisor erhalten und wird in dieser Rolle die reibungslose Übertragung seiner Verantwortlichkeiten sicherstellen.

Smith trat FedEx im Jahr 2005 bei. Er diente bereits als Präsident und CEO von FedEx Logistics und in einer Reihe von Führungspositionen in den Biowissenschaften, im Gesundheitswesen und im Bereich Kundenlösungen, so etwa als Vorstand der globalen Handelsdienste und als Geschäftsführer der Biowissenschafts- und Spezialdiensten.

"Richard Smith verfügt über vertiefte Kenntnisse unseres Geschäfts und hat eine Schlüsselrolle in vielen unserer wichtigsten Initiativen gespielt, so etwa bei unserer Elektrofahrzeugstrategie und unseren Anstrengungen zum Vertrieb von lebensrettenden Impfstoffen im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie", sagte Subramaniam. "Angesichts der hervorragenden Unternehmensleitung mit Führungskräften wie Smith, die wir für die Umsetzung unserer Strategie haben, bin ich zuversichtlich, was die Zukunft von FedEx betrifft."

Über die FedEx Corp.

Die FedEx Corp. (NYSE: FDX) bietet Privat- und Geschäftskunden weltweit ein breites Portfolio an Transport-, E-Commerce- und Geschäftsdienstleistungen. Mit einem Jahresumsatz von 90 Milliarden USD bietet das Unternehmen integrierte Geschäftslösungen durch Betreiberunternehmen, die untereinander konkurrieren, aber gemeinschaftlich zusammenarbeiten und unter der angesehenen Marke FedEx digitale Innovationen hervorbringen. FedEx zählt zu den weltweit meistgeschätzten und vertrauenswürdigsten Arbeitgebern und inspiriert seine 600.000 Teammitglieder, sich weiterhin auf Sicherheit, höchste ethische und professionelle Standards sowie die Bedürfnisse ihrer Kunden und Gemeinden zu konzentrieren. FedEx hat sich verpflichtet, Menschen und Möglichkeiten auf der ganzen Welt auf verantwortungsvolle und ressourcenschonende Weise miteinander zu vernetzen mit dem Ziel, bis 2040 einen CO2-neutralen Betrieb zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf about.fedex.com.

