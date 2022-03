Der amerikanische Finanzdienstleister American Express Co. (ISIN: US0258161092, NYSE: AXP) wird am 10. Mai 2022 eine Quartalsdividende von 0,52 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre auszahlen. Record date ist der 8. April 2022. Damit wird die vierteljährliche Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,43 US-Dollar) um rund 20 Prozent erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 2,08 US-Dollar Gesamtdividende ausgeschüttet. Beim ...

