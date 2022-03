Dem DAX winkt am Freitag nach dem Rückschlag am Vortag ein stabiler Handelsauftakt. Wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation bleibt die Lage an den Aktienmärkten aber angespannt. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex mit 13.483 Punkten ein Plus von 0,3 Prozent. Auf Wochensicht steuert er damit auf einen Gewinn von gut drei Prozent zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen ähnlich hoch im Plus ...

