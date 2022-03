Der Goldpreis muss heute zwar zum Handelsauftakt leichte Verluste hinnehmen. Doch das Edelmetall bleibt gefragt. Während das Gros der Analysten davon ausgeht, dass vor allem die Unsicherheiten rund um die Ukraine-Krise den Goldpreis beflügeln, könnte in Wahrheit ein anderer Faktor eine zunehmend wichtige Rolle bei Gold einnehmen: eine drohende Stagflation in Europa aber eventuell auch in den USA.Die europäische Zentralbank hat in der laufenden Woche ihre Wachstumsaussichten für den Euroraum von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...