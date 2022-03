Monheim am Rhein (ots) -Im Frühling sind Zecken so aktiv wie nie. Nach Streifzügen durch Wald und Wiesen findet man sie jetzt häufig im Fell von Hund und Katze. Das ist nicht nur ekelig, sondern kann auch gefährlich werden, denn die Parasiten können bei einem Stich Krankheitserreger auf Menschen und Tiere übertragen.Einen wirksamen und besonders langanhaltenden Floh- und Zeckenschutz für Hunde und Katzen bietet das Seresto-Halsband von Elanco. Es wird einfach wie ein normales Halsband angelegt und entfaltet nach etwa 48 Stunden seine volle Wirkung. Zecken, die beim Spaziergang auf das Tier gelangen, werden in der Regel abgewehrt und abgetötet, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Und das bis zu acht Monate lang! Dabei ist Seresto geruchsneutral und wissenschaftlich auf Wirkung und Verträglichkeit geprüft. Gut zu wissen: Eine spezielle Sollbruchstelle beim Katzenhalsband sorgt dafür, dass Tiere sich im Notfall selbst befreien können. www.seresto.dePressekontakt:Vennebusch & Musch GmbHPressebüro für Tiergesundheit und -ernährungHanna SieverdingTelefon: 05406-815 89 110E-Mail: hanna.sieverding@vm-pr.deOriginal-Content von: Elanco Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162004/5167963